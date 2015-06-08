焦点：德意志银行任命新CEO 通过管理层换血提升投资者信心

图为在东京拍摄的德意志银行分支机构企业标识。 REUTERS/Toru Hanai

路透法兰克福6月7日 - 德国最大的银行--德意志银行(DBKGn.DE)周日改组管理层，任命英国人John Cryan担任执行长，取代Anshu Jain。就在两周前，Jain刚刚获得更多授权来改组该行。

一系列监管和法律问题让德意志银行形象受损，其中包括有关操作指标利率指控、不当销售衍生品、逃税和洗钱等调查的问题，以致该行勉力恢复其形象。

德意志银行在5月21日提交了一份彻底的管理层调整计划，做出最后努力以恢复对管理层信心，但一些投资者要求作出更多改变。

现年54岁的Cryan自2013年起就任于该行监管委员会，之前曾担任过瑞银UBSG.VX首席财务官。德意志银行称，Cryan将取代Jain的联席执行长职位，而Jain将在6月30日辞职；另一位联席执行长Juergen Fitschen明年辞职后，Cryan将担任唯一的执行长。

Cryan表示还有工作需要完成。“我们的未来取决于我们在提出策略、打动客户以及降低复杂度方面做得如何，”他在德银公布其任命的声明中这样说。

该行一位级别较高的消息人士对路透表示，新执行长将于7月1日上任，他已深度参与该行新战略的制定，不大可能作出重大修改。

“整体战略不大可能重新制定，但显然细节方面还有进一步完善的空间，”这位消息人士说。

**压力沉重**

德银的战略计划受到投资者的严厉批评，认为太过简略，公布得也太晚。

“许多细节仍需要补充，”Atlantic Equities驻伦敦的银行业分析师Chris Wheeler说。“...还有大量工作要做。该行是全球最大的投资银行之一，在德国也是数一数二。”

投资银行Jeffries的分析师赞扬Cryan以往在瑞银任职时“少说多做”，称他较可能在不必筹募新资本或改变战略的情况下，扭转德意志银行的厄运。

“德银的管理团队在投资人心目中，正从最不可信任的团队之一，转变为最受尊敬的团队之一。”Jefferies在给客户的报告中写道。“市场对他们做出成绩的信心应会明显增加。”

监管委员会主席Paul Achleitner称，Jain和Fitschen下台的决定，显示他们将银行利益置于己身利益之前的承诺，并称赞他们的贡献。

德银声明稿请参阅：

here

一名知情消息人士告诉路透，Jain决定，无论由谁来完成德银完成战略，都需投入完整五年的时间，而他没有办法做到。他首先和联席执行长Fitschen讨论了这个问题，然后两人同意双双向Achleitner提出辞呈。消息来源并称，之后Achleitner把他们的决定告知监管委员会。

Jain是生于印度的英国公民，他在2012年接手德银的联席CEO之职，在此之前，他管理的投资银行部门一直能为集团贡献获利，最高达85%，且表现经常超越同侪。

但由于监管规定收紧和官司缠身，投行部门失去了往日光环，德银内部常说投行部门是“Anshu的军团”。

Jain直接负责将德银成本削减47亿欧元，出售德国邮政银行DPBGn.DE的零售业务，缩减投行业务规模，这些任务给Jain带来了巨大压力。

上月德银举行的年度股东大会上，股东对Jain提出了批评。后来Jain在一次与高级职员和协调人士的会议上的讲话给出了他准备离开德银的早期暗示。“我不想成为德银发展途中的绊脚石，如果有必要，我会走开，”一位与会人士说Jain当时如是说道。

自Jain和Fitschen在2012年6月接任联席CEO以来，德银一直是表现最差的主要银行之一。

摩根士丹利伦敦分行的分析师Huw van Steenis说，法务问题、杠杆问题和德国零售业务在拖累德银。“工会在要求5%的涨薪幅度和就业保障，德银似乎不那么容易能做到。”

“其他方面的成本也一直很高，尽管德银有多项成本削减计划，但都没有成功落实。”(完)

(李爽/郑茵/张若琪/白云 审校 李婷仪/王丽鑫/孙茉莉)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。