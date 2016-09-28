德意志银行执行长克莱恩驳斥国家援助及增资报导--画报

路透法兰克福9月27日 - 德意志银行执行长克莱恩(John Cryan)周二亲自驳斥有关该行在美国140亿美元和解案中请求德国政府帮助的报导，受该报导影响，德意志银行股价周一跌至历史新低。

“我从未向总理提出援助要求，也从未做出类似暗示，”克莱恩向德国画报表示。他是对一份报导做出回应，该报导指称，关于美国要求该行拿出140亿美元就抵押贷款支持证券(MBS)不当销售进行和解，克莱恩已向德国总理默克尔寻求支持。

克莱恩称，这样的请求“对我们而言根本不可能提出”，并称他无法理解为何“有人会这么说”。

克莱恩在接受德国画报访问时，也排除了增资的必要，他称这家德国最大银行“帐上承担风险少于以往”，“拥有适当的自由流动资金”。

克莱恩指出，美国司法部的要求引发“诸多疑虑”。“不过从一开始就很明显，我们不会付这么多，”他说道。

他称，他预期“美国司法部对待我们，会和其他美系银行就类似问题进行和解一样地公平。”

当被问及英国决定退出欧盟的决定时，克莱恩称德意志银行正观察将业务迁移至欧洲大陆的可能性，主要是法兰克福，但他并未提供进一步的细节。

克莱恩同时指出，德意志银行的重整行动推展顺利，作为整顿举措之一的裁员9,000人也正朝目标迈进。(完)