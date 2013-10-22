德银扩大LIBOR操纵案内部调查--消息人士

路透法兰克福10月21日 - 知情的消息人士周一表示，德意志银行(DBKGn.DE)已就伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)可能存在的操纵情况扩大内部调查。此前其发现新的聊天室，而交易员可能在该聊天室中共谋操纵。

另一位消息人士表示，德意志已因此而约谈了约50名员工。

有十几家银行和券商，包括摩根大通(JPM.N)和花旗集团(C.N)在内，遭到监管机构调查有无可能操纵LIBOR利率。

德意志银行表示，其正与调查人员合作，但公司的法务部门也在进行内部约谈。(完)

(编译 戴素萍 审校 张涛)

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