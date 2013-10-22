德银扩大LIBOR操纵案内部调查--消息人士

俄罗斯原油减产量将在4月中旬前达到25万桶/日--塔斯社
俄罗斯与其他一些非石油输出国组织(OPEC)成员国，加入了OPEC牵头的全球减产协议。该协议旨在稳定全球油价，协议将一直持续到6月底。(完)
路透法兰克福10月21日 - 知情的消息人士周一表示，德意志银行(DBKGn.DE)已就伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)可能存在的操纵情况扩大内部调查。此前其发现新的聊天室，而交易员可能在该聊天室中共谋操纵。
另一位消息人士表示，德意志已因此而约谈了约50名员工。
有十几家银行和券商，包括摩根大通(JPM.N)和花旗集团(C.N)在内，遭到监管机构调查有无可能操纵LIBOR利率。
德意志银行表示，其正与调查人员合作，但公司的法务部门也在进行内部约谈。(完)
(编译 戴素萍 审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
俄罗斯与其他一些非石油输出国组织(OPEC)成员国，加入了OPEC牵头的全球减产协议。该协议旨在稳定全球油价，协议将一直持续到6月底。(完)
路透法兰克福4月11日 - 国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳周二表示，主要央行应准备让货币政策正常化，因通缩风险几乎已从这些经济体中消失，且经济成长正在回温。
路透莫斯科4月11日 - 俄罗斯塔斯社周二援引俄能源部长诺瓦克报道称，俄罗斯将很快开始与本国产油商讨论有关延长与石油输出国组织(OPEC)协同减产协议的可能性。