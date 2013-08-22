德银上调下半年中国经济增速预估至7.7%

香港股票交易停牌时间长让投资者动弹不得 令做空成本高昂--浑水
路透香港3月27日 - 美国做空机构浑水(Muddy Waters)创始人Carson Block称，香港交易所持续时间长、动辄数年之久的暂时停牌，让投资人手上持股动弹不得，对于花钱借股票的做空机构而言成本高昂。
路透北京8月22日 - 德意志银行周四发布报告称，鉴于包括今日汇丰制造业采购经理人指数(PMI)初值在内的多项指标获改善，该行将把中国下半年经济增速预估上调0.1个百分点，至7.7%。
德银经济学家马骏在报告中表示，该行对中国三、四季度的国内生产总值(GDP)同比增速预估分别从此前的7.5%和7.7%，调升至7.7%和7.8%。这就市场普遍预期而言偏乐观。
德银认为，最近中国经济重拾增长动力，而这种状况可能持续。马骏指出这得益于近一个半月来发生的变化。
首先，随着钢铁、煤炭和铜等原材料价格的上升，企业从7月底开始补充库存；其次，最近一系列政策有助于恢复企业信心，提振投资动力，这其中包括对小微企业的免税政策、设立铁路发展基金加快铁路投资等。
而且不少开发商预售状况强劲，房地产政策环境也相对宽松，他们开始加快购进土地、新建项目。这可能有助于地方政府增加收入，进而支持今年剩余时间和明年的基建项目。
马骏指出，今日公布的汇丰制造业PMI初值也证实中国经济的复苏趋势。预计9月1日的官方PMI也会呈现类似汇丰的走势。从PMI来预测三季度的工业增加值同比增速可能从上一季的9.1%升至9.7%。
稍早公布的7月规模以上工业增加值已显现乐观迹象，同比增长9.7%远胜于市场预期。
中国8月汇丰制造业PMI自11个月低位回升，并重归荣枯线上方的50.1，显示近期一系列稳增长政策开始显现效果，对制造业产生积极作用。 (完)
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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