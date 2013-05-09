德银汇市份额仍居榜首 花旗第二

专访：日本央行最早可能本月下调通胀预估--前央行理事门间一夫
路透东京4月5日 - 前日本央行理事门间一夫表示，日本央行最早可能本月下调通胀预估，因薪资增长放缓及民间支出疲弱，阻止本财年物价加速上涨。
路透伦敦5月8日 - 周三欧洲货币杂志的调查显示，德意志银行的外汇市场份额连续第九年排业界第一，花旗集团以微小差距屈居第二。
这份2013年度调查是有史以来排行前两名的机构之间差距最小的一次，只相差0.28个百分点。
德意志银行(DBKGn.DE)在日均交易额达5万亿美元的外汇市场份额为15.18%，高于去年的14.57%，但仍远低于2008年的峰值21.7%。
花旗(C.N)是排行榜前十名中市占率上升最快的银行，从12.26%急升至14.90%。
德银在电子和期权交易领域处于领先地位，而花旗在现汇和新兴市场交易领域拔得头筹。
巴克莱(BARC.L)排名第三，份额为10.24%，瑞银集团以10.11%的成绩排第四。
排名最前的十家银行中，德银、花旗和汇控(HSBA.L)市占率均上升，瑞士信贷CSGN.VX和巴克莱的份额降幅最大。
前十大排名的唯一变化是美银美林(BAC.N)取代高盛(GS.N)成为第十名。
前五大银行的合计汇市份额从去年的55%升至57%，因资金更加充裕的银行从小规模同业手中夺走市场份额。
2013年汇市交易量基本持稳，日本积极货币政策推高日圆交易量，与欧元兑美元相对淡静的交易相互抵消。
该调查统计了16,298份银行客户反馈，调查是在1月至2月期间进行的，时长为六周。
2013年排名 2012年排名
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排名 银行 市场份额 银行 市场份额
1 德意志银行 15.18% 德意志银行 14.57%
2 花旗 14.90% 花旗 12.26%
3 巴克莱 10.24% 巴克莱 10.95%
4 瑞银 10.11% 瑞银 10.48%
5 汇丰控股 6.93% 汇丰控股 6.72%
6 摩根大通 6.07% 摩根大通 6.60%
7 苏格兰皇家银行 5.62% 苏格兰皇家银行 5.86%
8 瑞士信贷 3.70% 瑞士信贷 4.68%
9 摩根士丹利 3.15% 摩根士丹利 3.52%
10 美银美林 3.08% 高盛 3.12%
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(完)
(编译 白云; 审校 戴素萍)
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