德银称德国应支持建立欧元区银行业联盟

路透法兰克福9月4日电---德意志银行(DBKGn.DE)联席执行长Juergen Fitschen表示,德国应该支持建立欧元区银行业联盟的想法,不认同有关较小型银行应免受欧洲单一监管当局监督的论调.

"如果你把欧洲看做一个共同市场,这些要素就有道理,"Fitschen周二在法兰克福举行的一场银行业会议上表示.

"我认为如果我们德国主张自己应享有不同的待遇,就是在鼓励其他国家也要求豁免,"Fitschen称.

Fitschen的批评主要是针对德国规模较小的储蓄和合作银行,这些银行称其不应归入一个泛欧洲监管当局管辖,而是应继续受国家层面的监管.(完)

--编译 兰秀娟;审校 李婷仪

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