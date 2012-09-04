德银称德国应支持建立欧元区银行业联盟

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透法兰克福9月4日电---德意志银行(DBKGn.DE)联席执行长Juergen Fitschen表示,德国应该支持建立欧元区银行业联盟的想法,不认同有关较小型银行应免受欧洲单一监管当局监督的论调.
"如果你把欧洲看做一个共同市场,这些要素就有道理,"Fitschen周二在法兰克福举行的一场银行业会议上表示.
"我认为如果我们德国主张自己应享有不同的待遇,就是在鼓励其他国家也要求豁免,"Fitschen称.
Fitschen的批评主要是针对德国规模较小的储蓄和合作银行,这些银行称其不应归入一个泛欧洲监管当局管辖,而是应继续受国家层面的监管.(完)
--编译 兰秀娟;审校 李婷仪
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