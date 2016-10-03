焦点：德银走势挣扎但欧洲银行股扬升 令投资者陷入两难

路透伦敦9月30日 - 虽然这可能是欧洲最大的“痛苦交易”，但基金经理承受压力，还是不得不买入银行类股，尽管德意志银行和其他一些欧洲银行业者存在很大问题。

德银股价周五一度重挫9%触及纪录低位，但在午后交易中迅速逆转并收高，凸显投资者对待银行业这个存在根本问题的行业时，仍难以持续作空。

随着第三季结束，欧洲银行类指数较7月初上扬19%，因为部分成分股大幅扬升，与一些德国和意大利银行业者形成鲜明对比。

这让部分基金经理陷入两难境地。经历过欧洲银行类股长期疲弱的整体表现后，这些基金经理的银行业仓位比重已远低于指标。

银行类股今年以来仍下跌25%，而已经转投其他板块的基金经理则获得高于指标的回报。

不过他们现在发现自己身处困境。若银行类股继续整体走升，他们就会错过这一行情并导致全年表现落后，除非他们将银行类股配比至少提升至中性，也就是追平指标指数的银行股权重。

根据花旗分析师过去10年来追踪285家银行的绩效表现，欧洲银行在商业部分以及地区的综合表现都是敬陪末座。

该项报告的主持人Jonathan Stubbs承认现在买进这些股票可谓为“全世界最大的反向交易”布仓，但他表示：“历史说‘买进’，但我们的重点是‘不要低配’这个行业。”

德意志银行图表tmsnrt.rs/2dcqb49

**长期问题**

追涨仍然很冒险。欧洲地区最大银行之一德意志银行(DBKGn.DE)遭美国司法部重罚之后股价重挫，凸显出银行业面临的长期问题，特别是在监管和融资方面。

德国商业银行(CBKG.DE)将裁减五分之一员工并暂停派息。而意大利银行业清理坏帐的不确定性，更是加剧长期以来对于获利能力流失和监管成本增加的忧心。

瑞士的投资银行也深受负利率之苦。瑞士信贷(CSGN.S)称，由于全球经济前景不定，客户现金持有量已达纪录高位，导致交易活动低迷损及手续费收入。瑞士信贷CEO谭天忠(Tidjane Thiam)本周说，银行业现在普遍有点儿难投资。

不过，渴求收益加上不想转进保健类等高估值行业，投资者已经趁机接手跌深的股票--包括那些在6月23日英国公投决定脱欧之后遭到抛售的银行股。

自从在7月6日触及低位之后，法国外贸银行(Natixis)(CNAT.PA)、荷兰国际集团(ING)ING.AS、北欧联合银行(Nordea)(NDA.ST)及Sydbank (SYDB.CO)股价均涨逾25%。而汇丰控股(HSBA.L)及巴克莱(BARC.L)亦劲扬约25%。

德意志银行、瑞士投资银行及少数意大利银行则表现逊色，这意谓着投资者将体质较差及较佳的银行类股区分开来，并未混为一谈。

德银执行长曾向员工表明，尽管美国当局以不当销售抵押贷款支持证券(MBS)为由，要求支付高达140亿美元罚款，但该行体质仍然强健。

对于外界将德银所遭遇的问题，与2008年雷曼兄弟倒闭事件相提并论，银行人士及决策官员对此均予以淡化。

然而，一旦这个事件演变为更严重的危机，投资者无法忽略其蔓延的效应，且德银的问题可能波及其他与该行进行交易的银行业者。

不过，日本央行上周大举调整政策，显见各国央行有可能微调货币政策，而不再仰赖负利率，这使得外界更加看好银行业者获利可望有所回升。

这再加上多年来估值偏低，且基金经理的仓位严重低配，显示或许有较长一段时间的上涨空间，尽管许多人仍持保守看法。

“我不是在说现在就是买进银行股的时机，而是要自问，现在是否就是该买进银行股的时机了。”木星资产管理(Jupiter Asset Management)专攻金融股的投资组合经理Guy de Blonay表示。

“我认为那些股的估值或许反映太多的利空消息，因为市场正在消化负利率继续降得愈来愈低。”他说。

截至8月底，Blonay操盘的木星金融机会基金(Jupiter Financial Opportunities Fund)10大持股中只有两支银行股：瑞士的Banque Cantonale Vaudoise (BCVN.S)和丹麦丹斯克银行(DANSKE.CO)。

**锁定超前表现**

银行股指数自2015年7月以来稳步下跌了一年，因此投资组合中银行股仅占一小部分的基金经理，表现较佳。但过去一季情势有所转向，给几乎不沾银行股的经理人带来了问题。

“如果你也如此，现在就有回吐所有超前表现的危险。”法国巴黎银行股票及衍生品策略全球负责人Edmund Shing说。

解决办法或许是买入至少部分银行股。“到一定时候问题会变得十分敏感，基金若业绩稍有逊色，现在就想要给予锁定，”他说。

以Schroder ISF欧股Alpha基金为例，投资组合中金融股的持仓比例在8月底升至略低于三分之一的水平，4月底时约为26%。

在一份题为“买进银行股是欧洲最痛苦的交易吗？”客户报告中，Shing表示，分析师已开始上调对银行股股东权益报酬率(ROE)的预估，零售银行以及按揭贷款等某些领域的前景相对更好一些。

虽然像瑞信和瑞银(UBSG.S)这样的瑞士投资银行境况不佳，但像汇丰控股(HSBC)、渣打银行(STAN.L)以及瑞典银行(Swedbank)(SWEDa.ST)等侧重于较传统业务的银行这一年情况都还不错。

并非所有人都相信银行业时来运转。尽管美国银行业的利润回升到金融危机以前的水准之上，但欧洲银行业的利润却自2008年以来下滑一半。

“(银行股)估值很低，这是事实。如果业绩有增长，那么到一定时候银行股会重新受到重视，但这要等到真正告别失败的模式，”基金管理公司贝莱德(Blackrock)副董事长希尔德布兰德说。

希尔德布兰德在全球危机期间曾是瑞士央行的一位决策者，他本周指出，银行股给股东的回报自1990年代以来整体为零。“那真是个糟透了的数字”，他说。(完)