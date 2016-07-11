德银分析师呼吁建立1500亿欧元的银行救助基金--报载

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透法兰克福7月11日 - 据德国世界报周一报导，德意志银行(DBKGn.DE)首席分析师敦促欧盟建立一个1,500亿欧元(1,653.9亿美元)的救助基金，对欧洲银行业进行资本重组。
“我们不能避免创建一个更大的计划来对银行业进行资本重组，”David Folkerts-Landau在接受该报采访时表示。
“欧洲银行业可用1,500亿欧元进行重组，”他说。
Folkerts-Landau说，欧洲银行业面临缓慢、长期的下行趋势，且有着2万亿(兆)欧元不良贷款，并称欧洲央行负存款利率以及低股价使银行业者很难自行获得资本。
Folkerts-Landau还表示，特别要注意意大利，该国银行业有3,500亿欧元坏账，负债比率也在持续上升。
新的欧盟银行业指引有一定程度的灵活性，各国可在特定情况下在有限时间内救助银行。但在政府可以介入之前，债权人先要负责承担支付义务的8%。(完)
(编译 王颖；审校 张涛)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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