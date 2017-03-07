德意志银行计划筹资85亿美元 将测试投资者的耐心

路透法兰克福3月6日 - 德意志银行(DBKGn.DE)执行长克莱恩(John Cryan)周一承诺将贯彻一项战略转型，与此同时他希望说服有些不耐烦的股东同意出资80亿欧元(85亿美元)来支持他的计划。

“我正在全力以赴贯彻这项计划，”克莱恩对分析师表示。同时，德银股价大幅下挫，且一些人担心这面德国经济在华尔街上引以自豪的旗帜已经迷失了方向。

由于出售有毒美国抵押支持债券等问题，德银面临高额法律处罚，因此严重受创，甚至去年有人揣测该行需要政府救援，不过德银后来否认了这一可能。

作为德国最大的贷款机构，德银以前曾表示，将等待全球银行业资本规定最终制定完成后再确定业务扭转的计划，克莱恩也曾表示筹资是最后手段。

但由于监管者推迟巴塞尔规定，加上市场畅旺，德意志银行周日选择增资，并宣布计划让部分资产管理上市。

尽管德国政府对德意志银行增资表示欢迎，但这也是该行自2010年来第四度增资，部分投资者不禁怀疑这是否会是最后一次，德银股价下跌近8%。

根据路透计算，此次增资将令德银在过去约七年间的增资金额超过其260亿欧元的市值。

“德意志银行一向善于改变策略，而且鲜少兑现承诺，”一名该银行重要股东表示，另一名股东则称德银的策略“一团乱”。这两位股东皆不愿具名。

在法律罚金耗费数以十亿计欧元，且获利重挫后，德意志银行希望藉由增资站稳脚跟。

尽管德国财政部一名发言人对德银增资之举表示欢迎，称强劲的资本支撑为银行提供稳健支撑，符合德国最大利益，但投资者不以为然。

“这家公司不会一夕之间转为获利。营收必须增长，成本一定要下降。而且还要看市场的情况，否则这家银行将再度无法达标，”第三位要求匿名的股东表示。(完)