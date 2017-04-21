美联储因德意志银行违反外汇规定向其开出1.566亿美元罚单

路透华盛顿/纽约4月20日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周四对德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)开出1.566亿美元罚单，因其违反外汇规定并触犯沃尔克规则。

美联储在公告中称，德意志银行未能发现并阻止其交易员使用聊天室与竞争对手沟通的行为。

德意志银行在声明中称，很高兴与美联储解决了民事诉讼问题。

美联储还称其发现德意志银行在遵守沃尔克规则方面有落差，该规则禁止受政府保护的银行参与自营交易。

德意志银行在与美联储达成的协议中，同意改善该行对外汇交易的监管。

据一位知情人士周四透露，德意志银行仍面临纽约州金融局对其自动交易平台程序是否操纵汇率的调查。

德意志银行发言人对纽约州调查的情况不予置评。(完)