德意志银行正准备为外汇操纵调查缴交罚金--消息

路透法兰克福5月28日 - 两位熟悉德意志银行(DBKGn.DE)管理层想法的消息人士表示，该行正在针对其涉嫌操纵新兴市场汇率的调查预备罚金，还在准备应对民事诉讼。

一位消息人士告诉路透，该银行的内部调查已经发现在俄罗斯卢布和阿根廷披索交易方面存在个别的违规现象。

另一位消息人士称，德意志银行此前表示在主要货币对交易方面未发现违规证据。

德意志银行是德国最大银行，并且是全球第二大外汇交易商。该行已令数位与外汇交易违规相关的员工停职，并表示正在与监管当局合作。

“正如我们之前所说，我们对外汇市场交易的调查正在进行，作为这些调查的一部分，我们正在审查新兴市场货币的交易，”该银行在发给路透的书面声明中称。

德国金融监管局(Bafin)发言人拒绝置评。(完)

(编译 王兴亚；审校 龚芳)

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