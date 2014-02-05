德意志银行解雇三名纽约外汇交易员--消息

渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
路透香港3月28日 - 渣打银行 发言人周二称，该行私人银行部门约有11名驻香港的员工将离职，其中包括一名董事总经理。
路透纽约2月4日 - 熟悉情况的消息人士表示，德意志银行DBKGN.DE解雇了三名驻纽约的外汇交易员，因涉嫌操纵外汇市场.
据消息人士，Diego Moraiz、Robert Wallden和ChristopherFahy已被该银行解职，该行周二向交易人员通报了这一消息。
“德意志银行收到了监管机构要求其提供相关信息的要求。这些监管机构正在调查外汇市场的交易活动，”一名该银行发言人在通过电子邮件发送的声明中表示，“该行正在配合这些调查，并将在必要时对相关个人采取纪律行动。”(完)
(编译 张涛；审校)
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路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。
路透伦敦3月23日 - 人力资源谘询公司XpertHR周四公布的一项调查结果表示，多数英国企业今年将要给予雇员的薪资并不比2016年更加优渥，这预示通胀升高将在未来几个月进一步拉低英国人的生活水平。