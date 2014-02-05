德意志银行解雇三名纽约外汇交易员--消息

路透纽约2月4日 - 熟悉情况的消息人士表示，德意志银行DBKGN.DE解雇了三名驻纽约的外汇交易员，因涉嫌操纵外汇市场.

据消息人士，Diego Moraiz、Robert Wallden和ChristopherFahy已被该银行解职，该行周二向交易人员通报了这一消息。

“德意志银行收到了监管机构要求其提供相关信息的要求。这些监管机构正在调查外汇市场的交易活动，”一名该银行发言人在通过电子邮件发送的声明中表示，“该行正在配合这些调查，并将在必要时对相关个人采取纪律行动。”(完)

(编译 张涛；审校)

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