德意志银行解雇一名阿根廷外汇交易员--消息人士

路透纽约2月5日 -据一名熟悉情况的消息人士，在全球各地监管机构调查外汇市场操纵之际，德意志银行(DBKGn.DE)解雇了一名在阿根廷的外汇交易员，使得该行解雇的交易员达到了四名。

消息人士周三表示，德意志银行驻阿根廷的EzequielStarobinsky不再为该行工作。此前监管机构调查阿根廷披索兑美元的定盘汇率。

由于调查是银行内部事务而且仍在进行之中，所以该消息人士要求匿名。

通过Facebook账号与Starobinsky联系，其拒绝评论。

当被要求发表评论时，德意志银行驻纽约的发言人ReneeCalabro向路透回复了一份电子邮件，内容是该行最近对于调查相关提问的回复。该行在声明中称，“德意志银行收到了监管机构要求其提供相关信息的要求。这些监管机构正在调查外汇市场的交易活动。”它称，“该行正在配合这些调查，并将在必要时对相关个人采取纪律行动。”

Calabro拒绝讨论针对个人所采取的具体行动。

英美等全球各地的监管机构正在调查外汇市场可能存在的操纵行为。调查人员正在调查，交易员是否共谋操纵通常被称为“定盘价”的指标汇率。

德意志银行周二解雇了三名驻纽约的外汇交易员。这表明有关操纵外汇市场的调查正在不断深入。(完)

(编译 张涛；审校 徐文焰)

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