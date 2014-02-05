德意志银行解雇三名外汇交易员--消息（更新版）

渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
路透香港3月28日 - 渣打银行 发言人周二称，该行私人银行部门约有11名驻香港的员工将离职，其中包括一名董事总经理。
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路透纽约2月4日 -熟悉情况的消息人士表示，德意志银行DBKGN.DE解雇了三名驻纽约的外汇交易员。这表明有关操纵外汇市场的调查正在不断深入。
据消息人士，Diego Moraiz、Robert Wallden和ChristopherFahy已被该银行解职，该行周二向交易人员通报了这一消息。
无法联系到这三名交易员。
“德意志银行收到了监管机构要求其提供相关信息的要求。这些监管机构正在调查外汇市场的交易活动，”一名该银行发言人在通过电子邮件发送的声明中表示，“该行正在配合这些调查，并将在必要时对相关个人采取纪律行动。”
英美等全球各地的监管机构正在调查外汇市场可能存在的操纵行为。调查人员正在调查，交易员是否共谋操纵通常被称为“定盘价”的指标汇率。
包括德意志银行、瑞银集团(UBS)UBSN.VX、摩根大通(JPM.N)和花旗集团(C.N)等许多大型银行都在配合调查。有几家银行暂停了一些交易员的工作，或者解雇了交易员。
随着调查的深入，针对全球大银行的集体诉讼行动增多，可能使这些银行面临数以10亿美元计的损失。(完)
(编译 张涛；审校 张荻)
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