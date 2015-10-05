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国际财经 | 2015年 10月 5日 星期一 10:57 BJT

德意志银行上调德国GDP增长预测 预计移民促进需求

路透伦敦10月2日 - 德意志银行上调对明年德国经济增长的预测，称移民大量涌入将带动消费提高多达0.5个百分点。

该行在周五公布的一份调查报告中称，现预计2016年德国国内生产总值(GDP)增长1.9%，之前预测为增长1.7%。

“尽管外部情况和金融环境恶化，但我们上调了对2016年经济增长预测，”德意志银行称。

“原因是低油价、欧元升值以及移民增加带动实质消费更有力增长，”分析师称，并称预计民间和公共部门对消费的促进势均力敌。(完)

(编译 王丽鑫；审校 张涛)

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