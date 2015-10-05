德意志银行上调德国GDP增长预测 预计移民促进需求

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦10月2日 - 德意志银行上调对明年德国经济增长的预测，称移民大量涌入将带动消费提高多达0.5个百分点。
该行在周五公布的一份调查报告中称，现预计2016年德国国内生产总值(GDP)增长1.9%，之前预测为增长1.7%。
“尽管外部情况和金融环境恶化，但我们上调了对2016年经济增长预测，”德意志银行称。
“原因是低油价、欧元升值以及移民增加带动实质消费更有力增长，”分析师称，并称预计民间和公共部门对消费的促进势均力敌。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张涛)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。