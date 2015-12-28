德银将出售所持华夏银行股权 售价最高40亿美元

路透法兰克福12月28日 - 德意志银行(DBKGn.DE)已同意将手中持有的20%中国华夏银行(600015.SS)股权，以最高257亿元人民币(40亿美元)的价格售予保险商中国财险(2328.HK)，因该银行正谋求筹集现金并降低资产负债表曝险。

“按照我们所执行的德银战略规划，现在是出售这一投资的适当时机，”德银联席执行长克莱恩(John Cryan)周一在声明中表示。

德银已宣布裁员1.5万人，并退出员工人数约2万人的业务，而且2015年和2016年不派发股息，以加强财务状况。

出售华夏持股将为德银带来约230-257亿元人民币(36-40亿美元)或32-37亿欧元的收入，具体数字要看出售完成前华夏股价表现。

截至9月末，这些持股在德银账面上的合理价格为30.38亿欧元。

德银在2006年开始投资华夏银行，进军中国零售银行业，当时华夏的股价每股不到4元人民币，周一收盘则报11.44元人民币。

德银称，这项股份出售将有助于把该行普通股一级资本比率提高约0.3-0.4个百分点。目前该行的一级资本率为11.5%。

中国财险称，除了策略合作所带来的好处以外，预计华夏持股会带来相对稳定的投资回报。(完)