德意志银行内部争论是否保留华夏银行股份--报导

路透法兰克福2月23日 - 德国一家周刊报导称，德意志银行(DBKGn.DE)重新考虑银行服务全球布局之际，联席执行长Anshu Jain反对继续持有中国华夏银行(600015.SS)的股份。

WirtschaftsWoche杂志援引监事会消息人士称，Jain多次对持有华夏银行近20%股份提出质疑。这些股份的价值约为16亿欧元(18亿美元)。

据该杂志报导，华夏银行被认为在缺乏未来前景之际吸收了过多的资本。

但该杂志称，德意志银行的零售与商业银行业务主管Rainer Neske一直坚定支持投资华夏银行。

德意志银行正在检讨业务模式，该行因涉嫌违规而面临巨额罚款，还得面对行业监管日趋严格。由于获利能力落后，德意志银行股票2014年在全球性投资银行中表现最差。

德意志银行的一名发言人重申，战略调整结果将在第二季公布，拒绝进一步置评。(完)

(编译 张涛；审校 张明钧)

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