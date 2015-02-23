德意志银行内部争论是否保留华夏银行股份--报导

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透法兰克福2月23日 - 德国一家周刊报导称，德意志银行(DBKGn.DE)重新考虑银行服务全球布局之际，联席执行长Anshu Jain反对继续持有中国华夏银行(600015.SS)的股份。
WirtschaftsWoche杂志援引监事会消息人士称，Jain多次对持有华夏银行近20%股份提出质疑。这些股份的价值约为16亿欧元(18亿美元)。
据该杂志报导，华夏银行被认为在缺乏未来前景之际吸收了过多的资本。
但该杂志称，德意志银行的零售与商业银行业务主管Rainer Neske一直坚定支持投资华夏银行。
德意志银行正在检讨业务模式，该行因涉嫌违规而面临巨额罚款，还得面对行业监管日趋严格。由于获利能力落后，德意志银行股票2014年在全球性投资银行中表现最差。
德意志银行的一名发言人重申，战略调整结果将在第二季公布，拒绝进一步置评。(完)
(编译 张涛；审校 张明钧)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透北京5月5日 - 中国国家发展和改革委员会周五发布通知，为切实减轻企业负担，对以企业为缴费主体的各类经营服务性收费进行清理规范，大幅减少政府定价管理的涉企经营服务性收费，降低部分保留项目的收费标准。
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。