焦点：德银将精简投行业务并出售德国邮政银行 通过转型提升获利

路透法兰克福4月24日 - 德意志银行(DBKGn.DE)周五晚些时候表示，该银行将精简投资银行业务，并通过公开发股出售德国邮政银行(Postbank)DPBGn.DE零售业务，同时削减成本，这项重组计划旨在提升获利。

德意志银行是德国最大的银行，随着新的监管规定、法律要求以及市场疲弱正在侵蚀其回报，目前该行正面临重振业绩表现的压力。经过数小时的商议后，该行监事会已经一致同意该策略，但投资者必须要等到周一才能知道该策略的细节。

德意志银行在一份声明中称，希望“保持作为一家总部在德国的全球银行的领先地位”，但新的策略意味着，先前维持全球性通用平台、提供从衍生品到抵押贷款等各项服务的承诺，如今要退后一步。

拆分德国邮政银行但维持该集团自有品牌零售业务意味着，德银管理层在两个重组模式中，选择了一个不那么激进的模式。根据先前考虑的调整幅度更大的计划，德意志银行权衡了全部留下零售金融业务和变成一家纯粹的投资和商业银行这两种选择。

该行将从一些国家撤出，但将投资运营部门，包括交易银行、资产和财富管理，以及自有品牌的零售业务。

随着德银撤出低利润的服务，而且金融业发生全面调整已经让瑞银UBSG.VX等多数欧洲同业从资本市场撤退，削减成本将发挥重要作用。该举措可能将包括裁员。

“这是一个非常艰难且复杂的过程，”投资银行Jefferies的股票分析师Omar Fall表示。“但至少他们对业务结构的调整很积极主动，这与以往不同，以往他们只会筹集新的资本，然后说‘相信我，这次与之前不同’。”

美国与英国当局对德意志银行罚款25亿美元，指控其妨碍监管，并命令其解雇七名员工。这是指标利率操纵案调查过程中达成的第八宗全球和解。

德银联合执行长Juergen Fitschen和Anshu Jain称，没有发现银行管理董事会现任及前任成员参与或知晓上述不当行为。他们在声明中称，“我们对这件事深感遗憾，但很高兴事情已得到解决。”

德意志银行将第一季业绩公布时间提前至周日，并将在周一公布策略评估的细节。

对五位分析师调查显示，德银季度净利料下降40%至6.55亿欧元，尽管营收接近纪录水准，但法律支出巨大。

作为削减投资银行业务的一部分，该行料还将削减回购业务和机构经纪业务部门。

选择只剥离德国邮政银行，是对评级机构作出的让步，这些机构担心若是彻底退出零售业务，虽然有利投行业务，但会提高德意志银行的风险等级。

这也回应了德国的疑虑，若全面退出零售业务，那么该银行作为德国的旗舰银行，将失去与本土市场的连结。德意志银行在国内有约730个自有品牌分支，零售客户有约850万人。

工会组织Verdi称，德国邮政银行重新上市将给该零售业务提供新的成长机会。德意志银行称，其将剥离德国邮政银行，暗示其股权将降至至少50%以下。

但该计划招致批评。“出售德国邮政银行很可能加剧德意志银行的问题，”法国兴业银行分析师最近在报告中写道。德意志可能会因出售德国邮政银行导致亏损。由于债券投资者担心该集团失去获利多样化的渠道，那么其融资成本可能上升，法国兴业银行称。(完)

(编译 李爽 审校 白云)

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