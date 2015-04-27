德意志银行第一季获利下降一半 将公布战略转型计划

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透法兰克福4月26日 - 德意志银行(DBKGn.DE)公布第一季财报显示，获利下降一半，降幅超过预期，因大笔法律费用侵蚀了投资银行业务营收的增长。该行准备公布战略转型计划细节。
德意志银行季度净利降至5.59亿欧元(6.08亿美元)，尽管在客户交易活动增长的激励下，其营收增长24%。
德意志银行周日表示，该行营收升至接近纪录水准的104亿欧元，其中近一半出自投行业务，但该部门税前贡献下降一半以上，归因于法律和监管支出及汇率波动。
德意志银行迄今一直把自己定位为欧洲投行业的“终极悍将”，即便其精简了某些业务链。
季度营收数据体现了这种策略的成果，债券交易业务的贡献比一年前增长9%，规模较小但不断成长的股权交易部门的贡献增长了31%。
德意志银行周五晚些时候表示，该银行将精简投资银行业务，并通过公开发股出售德国邮政银行零售业务，同时削减成本，这项重组计划旨在提升获利。
德意志银行计提15亿欧元以加强法律诉讼拨备，损及净利表现。
该行与美英当局就指标利率操纵案达成和解，被罚款25亿美元。德银联合执行长Juergen Fitschen和Anshu Jain称，没有发现银行管理董事会现任及前任成员参与或知晓上述不当行为。
德意志银行还提高了或有债务50%至32亿欧元，称目前首次能够估算某些风险成本。
该行零售业务营收较上年同期增长1%，增幅低于其他业务部门。
对五家经纪商的调查显示，分析师原预计第一季净利下降40%至6.55亿欧元。
自2012年以来，德意志银行已经缴纳了逾90亿欧元罚款，分析师预计2015年还需缴纳约40亿欧元罚款。(完)
(翻译 李爽/张荻； 审校 王丽鑫/戴素萍)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
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