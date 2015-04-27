德意志银行第一季获利下降一半 将公布战略转型计划

路透法兰克福4月26日 - 德意志银行(DBKGn.DE)公布第一季财报显示，获利下降一半，降幅超过预期，因大笔法律费用侵蚀了投资银行业务营收的增长。该行准备公布战略转型计划细节。

德意志银行季度净利降至5.59亿欧元(6.08亿美元)，尽管在客户交易活动增长的激励下，其营收增长24%。

德意志银行周日表示，该行营收升至接近纪录水准的104亿欧元，其中近一半出自投行业务，但该部门税前贡献下降一半以上，归因于法律和监管支出及汇率波动。

德意志银行迄今一直把自己定位为欧洲投行业的“终极悍将”，即便其精简了某些业务链。

季度营收数据体现了这种策略的成果，债券交易业务的贡献比一年前增长9%，规模较小但不断成长的股权交易部门的贡献增长了31%。

德意志银行周五晚些时候表示，该银行将精简投资银行业务，并通过公开发股出售德国邮政银行零售业务，同时削减成本，这项重组计划旨在提升获利。

德意志银行计提15亿欧元以加强法律诉讼拨备，损及净利表现。

该行与美英当局就指标利率操纵案达成和解，被罚款25亿美元。德银联合执行长Juergen Fitschen和Anshu Jain称，没有发现银行管理董事会现任及前任成员参与或知晓上述不当行为。

德意志银行还提高了或有债务50%至32亿欧元，称目前首次能够估算某些风险成本。

该行零售业务营收较上年同期增长1%，增幅低于其他业务部门。

对五家经纪商的调查显示，分析师原预计第一季净利下降40%至6.55亿欧元。

自2012年以来，德意志银行已经缴纳了逾90亿欧元罚款，分析师预计2015年还需缴纳约40亿欧元罚款。(完)

(翻译 李爽/张荻； 审校 王丽鑫/戴素萍)

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