德意志银行将重组企业和投资银行部门--彭博

路透6月15日 - 彭博报导称，德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)将重组企业和投资银行部门。

报导指出，德意志银行新创立的全球资本市场部门将由Alexander Von Zur Muehlen和Mark Fedorcik担任主管。

报导并称，德意志银行将为其股票、债务和杠杆资本市场业务成立一个单独的部门。(完)