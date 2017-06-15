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国际财经 | 2017年 6月 15日 星期四 13:31 BJT

德意志银行将重组企业和投资银行部门--彭博

路透6月15日 - 彭博报导称，德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)将重组企业和投资银行部门。

报导指出，德意志银行新创立的全球资本市场部门将由Alexander Von Zur Muehlen和Mark Fedorcik担任主管。

报导并称，德意志银行将为其股票、债务和杠杆资本市场业务成立一个单独的部门。(完)

(编译 杜明霞；审校 张若琪)

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