德意志银行将重组企业和投资银行部门--彭博

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月15日 - 彭博报导称，德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)将重组企业和投资银行部门。
报导指出，德意志银行新创立的全球资本市场部门将由Alexander Von Zur Muehlen和Mark Fedorcik担任主管。
报导并称，德意志银行将为其股票、债务和杠杆资本市场业务成立一个单独的部门。(完)
(编译 杜明霞；审校 张若琪)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。