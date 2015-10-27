独家：德意志银行检视意大利业务 或将出售分行并裁员--消息

路透伦敦/法兰克福10月26日 - 五位知情人士表示，德意志银行(DBKGn.DE)在考虑通过出售分行和裁员的方式，来缩减其意大利零售银行业务。德银新执行长为了追赶同业对手脚步，正大刀阔斧进行整顿。

德银因连串丑闻而承担高昂法律费用，加上亚洲市场剧烈震荡的影响，该行估值已远低于瑞士信贷CSGN.VX和瑞银UBSG.VX等对手，令执行长克莱恩面临降低成本、提高获利能力的改革压力。

意大利是德意志银行在欧洲的第二大零售业务，仅次于德国，在当地有4,000员工及大约300家分行。三位消息人士称，这次检视结果可能导致大幅裁减业务，为退出意大利做准备。

“还没有最后决定将出售意大利的什么业务，以及以何种方式出售。但德意志银行在意大利的业务已不再被视为具有策略重要性，”一位消息人士说。

德意志银行拒绝置评。

一位消息人士称，如果德意志银行想出售分行，可能会向荷兰国际集团(ING) ING.AS或Mediobanca(MDBI.MI)的零售部门Che Banca等业者探询意愿。但这名人士提醒说，由于线上金融业务的兴起，业者投资设立分行的兴趣已在减退。

“对银行分支感兴趣的买家并不多，但那些觊觎巴克莱意大利业务的银行可能会考虑，”了解巴克莱进程的消息人士表示。

**拳头部门**

德意志银行的调整是欧洲投资银行业者广泛重组的一部分。面对压力，高层要制定新策略来重新振作之际，裁掉数以千计的职位、关闭业务以及筹资数以十亿计欧元都有可能。

德意志银行在意大利还有财务建议和投资业务，即Finanza & Futuro。据其官网，该部门为约12.6万名客户管理着100亿欧元资产。

据三位消息人士，目前还没有出售这一赚钱部门的计划，但如果克莱恩想增加手中的现金，这可能也是个选项。

“Finanza & Futuro是德意志银行在意大利的拳头部门，”其中一位消息人士表示。“私人股权基金已经关注一段时间，且仍感兴趣，”他表示，并称目前还未进入出售进程。

“这主要看克莱恩是否希望避免再次供股，”另一位消息人士称。“如果他需要资本缓冲，那么或许会考虑出售Finanza & Futuro。”(完)