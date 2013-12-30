嘉实拟与德意志银行在美推中国A股行业基金--报载

路透上海12月30日 -中国证券时报周一报导，嘉实基金旗下的嘉实国际计划与德意志银行(DBKGn.DE)在美国再推八只投资中国A股的基金产品，包括小市值、金融、科技、健康、消费等，并已上报美国证监会。

报导指出，上述基金跟踪的均为中证旗下指数，其中小市值基金跟踪中证500指数，另7只行业基金跟踪中证800各行业指数。

嘉实国际为嘉实基金在香港的子公司，截至12月25日，嘉实国际获得的人民币合格境外机构投资者(RQFII)最新额度为112.5亿元。

报导并指出，德意志银行在美国市场发行的基金产品借道嘉实国际的RQFII额度直接投向中国的A股市场，德意志资产及财富管理则负责该基金在美国的募集销售以及日常后台运作，嘉实国际作为产品的次级管理人负责基金在中国的全部投资运作，包括投资、交易、券款交收等。

而此前德意志银行交易所买卖基金（dbX-trackers）嘉实沪深300中国A股基金已成功发行，并在11月初在美上市，已成为美国市场上规模增长最快的基金之一。截至12月26日，该基金净资产已经达到2.12亿美元。（完）

(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)

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