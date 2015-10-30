焦点：德银将削减股息、限薪和大量裁员 警告未来两年形势艰难

路透法兰克福10月29日 - 德国最大的银行--德意志银行(DBKGn.DE)警告称未来两年形势艰难，将削减股息、限薪和大量裁员，新任执行长克莱恩(John Cryan)承认实施战略和文化转变期间面临严重问题。

克莱恩7月上任，他承担着整改德银的压力。德银正努力结束过去丑闻带来的诉讼费用，并适应更严格的银行业规定。

德银将裁员1.5万人，并退出员工人数约2万人的业务，而且2015年和2016年不派发股息，以加强财务状况，保留资金为过去的不良行为买单。

“我认为2016年和2017年的表现不会太好，”克莱恩周四在记者会上说。

德银复苏期很长，令很多市场人士持消极看法。“时间很长，股东会想他们为什么要维持投资，”法兰克福一交易员称。

德意志银行不愿对获利目标置评，但知情消息人士表示，其已设定2017年内部税前获利目标70亿欧元，2018年100亿欧元。

德意志银行股价下跌6.88%，收报25.6欧元。

“德意志银行没有策略问题。我们确切知道该前往何处。但我们在执行上有很大的问题，”克莱恩表示。

Amundi资产管理全球股市主管Nicholas Melhuish表示，克莱恩正在做正确的事，而且比前任执行长更加坚定。“但我们都知道，任何扯上公司文化深层改革的事，通常都会变成一项倾注毕生心力的工作，而且难以持续到底。”

德银员工的薪资在更大程度上与获利挂钩，而与营收的关联降低，他们的收入将会因此缩水。克莱恩则表示，不去共担部分和解利率操纵的代价及过去不良行为的后果，这是说不过去的。

**野心不足**

在被问及2015年全年料将亏损，董事会是否会有奖金时，克莱恩表示，这要由监督董事会来决定。

德意志银行将裁减9,000个全职工作岗位，以及6,000个约聘工作，为公司史上第二大规模的裁员。

“我们担心股东认为削减成本的目标不够有野心。我们认为这是根据保持竞争力所需而订出的切实可行目标，”克莱恩表示。

德意志银行将把投资银行一分为二，并缩减营运规模，将把客户数量减少50%，好专注在相对较少但却是公司营收大宗的业务上。

尽管瑞士信贷同样打算对投行业务进行瘦身，计划增资以提高资本，德意志银行迄今却未暗示考虑这么做。(完)