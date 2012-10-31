版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 10月 31日 星期三 11:29 BJT

德意志银行宣布裁员1,993人

德意志银行周二称将裁减1,993名员工，略高於7月披露的1,900个，但裁员力度仍远小於瑞银(UBS)等同业。德银财务长Stefan Krause称，以上多数裁员将在年底前完成，且投行的1,500个裁员中已完成1,200个。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐