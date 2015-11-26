德银在国内裁员4000人 多数在私人银行部门--报载

旧金山联储总裁称美国经济前景不确定性跟以往基本相同
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透法兰克福11月25日 - 德国商报(Handelsblatt)周三援引发给员工福利咨询委员会领导人的一份文件称，德意志银行(DBKGn.DE)在德国的裁员将主要在私人银行业务部门进行。
德意志银行上月表示，将裁员15,000人。此外，该行还计划在未来两年处置成本基数为40亿欧元(43.7亿美元)的资产和20,000个岗位。扣除新招聘雇员之外，将在德国裁减4,000个岗位。
德国商报称，私人及企业客户部门将削减逾3,200个岗位，约占员工总数的四分之一。
该报援引金融界消息人士称，多数被裁的员工在该行的零售分支。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透加州帕洛阿尔托1月20日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周四称，鉴于货币政策仍适度宽松，美联储应继续缓慢升息，从而使就业岗位充裕，并使通胀维持在低位。
路透1月19日 - 知情人士周四透露，保险经纪公司怡安正在进行深入谈判，欲将旗下员工福利外包子公司以近45亿美元的价格出售给投资公司Clayton Dubilier & Rice LLC。