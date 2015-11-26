德银在国内裁员4000人 多数在私人银行部门--报载

路透法兰克福11月25日 - 德国商报(Handelsblatt)周三援引发给员工福利咨询委员会领导人的一份文件称，德意志银行(DBKGn.DE)在德国的裁员将主要在私人银行业务部门进行。

德意志银行上月表示，将裁员15,000人。此外，该行还计划在未来两年处置成本基数为40亿欧元(43.7亿美元)的资产和20,000个岗位。扣除新招聘雇员之外，将在德国裁减4,000个岗位。

德国商报称，私人及企业客户部门将削减逾3,200个岗位，约占员工总数的四分之一。

该报援引金融界消息人士称，多数被裁的员工在该行的零售分支。(完)