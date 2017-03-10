纵使躲过勒庞风险 欧股释压上涨希望不大--德意志银行

路透伦敦3月10日 - 德意志银行一篇报告指出，由于欧洲股市的估值已高，即使极右翼候选人勒庞在法国总统大选中落败，任何释压性升势都料将有限。

法国将在5月选出总统，因为勒庞的反欧盟立场，以及可能导致欧元区分裂的风险，勒庞胜出被视为最大的政治风险因素，不安情绪弥漫各金融市场。

但德意志银行表示，如果是一个对市场较友善的候选人胜出，在这种“良性”情境下，对股市的正面效应将有限。

欧洲股市估值目前接近15个月高位，预估市盈率(本益比)为15倍，比德意志银行认为的合理价值高出近5%，因此进一步上涨空间不大。

德意志银行分析师预测勒庞有25%的机率赢得选举。

部分人士认为若勒庞获胜，有可能引发一波股市上涨，类似英国退欧公投后及特朗普赢得美国总统选举的情况，但德意志银行分析师也对此感到怀疑。

“市场对2016年政治冲击事件接受情况良好的主要原因，在于当时刚好碰到全球经济成长动能大幅提升，保护了资产价格免受政治不确定性上升的影响，”分析师称。

德意志银行预期，若勒庞赢得选举，可能导致欧洲股市下跌约15%，与2010-2012年欧元危机期间平均修正幅度差不多。(完)