德意志银行对欧元的看空程度减弱

美国出售战略石油储备对于OPEC来说影响不大--高盛
路透5月24日 - 高盛周三表示，美国总统特朗普建议出售美国一半的战略石油储备，对石油输出国组织(OPEC)试图减少全球石油过剩的努力，可能不会产生什么影响。
路透伦敦3月15日 - 德意志银行的汇市分析师目前预期，欧元兑美元在未来几个月将基本保持稳定，然后到年底时跌破平价水平。该行是对欧元前景看法最悲观的机构之一。
德意志银行的外汇研究全球联席主管George Saravelos周三称，他现在预计欧元兑美元第二季末在1.08美元，第三季末在1.03美元。之前的预期分别为1.00和0.98美元。
Saravelos称，未来几个月欧元有可能从当前的1.06美元反弹至1.10美元，而后恢复跌势，到年底时跌向该行长期以来认为的目标水准0.95美元。
“我们现在对于(欧元)短期内进一步下跌的看法更加谨慎。战术上我们正在转向中性，预计未来几个月欧元有反弹至1.10美元的可能性，”Saravelos称。
更长期而言，美国和欧元区的货币政策分歧将提振美元。他说，美联储加息次数可能最终不得不超过货币市场当前的预期。(完)
(编译 孙国玉；审校 张涛)
路透5月24日 - 高盛周三表示，美国总统特朗普建议出售美国一半的战略石油储备，对石油输出国组织(OPEC)试图减少全球石油过剩的努力，可能不会产生什么影响。
由于美国政治局势不稳定严重拖累了人气，美元兑一篮子货币接近六个月低点。市场对特朗普推进促增长政策能力心怀不安加剧了美元的下跌风险。经济数据疲软也带来不利影响，这不禁让人担心美联储鹰派是否会受到影响。
美国小天后Ariana Grande在英国曼彻斯特体育馆举行演唱会期间，一名自杀式袭击者引爆炸弹装置，导致数十人伤亡，「伊斯兰国」（ISIS）承认责任，扬言发动更多袭击。今次是2005年伦敦连环爆炸以来，英国最严重的恐袭，美国、日本和新加坡等均表示会加强大型表演和体育盛事的保安，香港亚洲国际博览馆亦称，倘若Ariana Grande如期9月来港演唱，会采取更严密的监察措施，确保安全。近年欧美恐袭接二连三，部分港人也许抱着隔岸观火心态，然而近年激进分子趋易避难，专挑人群聚集的「软目标」（soft targets）施袭，公众不应大安旨意掉以轻心。如何冷静面对防不胜防的恐袭新常态，是国际社会一大考验。