德意志银行对欧元的看空程度减弱

路透伦敦3月15日 - 德意志银行的汇市分析师目前预期，欧元兑美元在未来几个月将基本保持稳定，然后到年底时跌破平价水平。该行是对欧元前景看法最悲观的机构之一。

德意志银行的外汇研究全球联席主管George Saravelos周三称，他现在预计欧元兑美元第二季末在1.08美元，第三季末在1.03美元。之前的预期分别为1.00和0.98美元。

Saravelos称，未来几个月欧元有可能从当前的1.06美元反弹至1.10美元，而后恢复跌势，到年底时跌向该行长期以来认为的目标水准0.95美元。

“我们现在对于(欧元)短期内进一步下跌的看法更加谨慎。战术上我们正在转向中性，预计未来几个月欧元有反弹至1.10美元的可能性，”Saravelos称。

更长期而言，美国和欧元区的货币政策分歧将提振美元。他说，美联储加息次数可能最终不得不超过货币市场当前的预期。(完)