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国际财经 | 2015年 4月 10日 星期五 09:16 BJT

德意志银行本月或与英美当局就Libor操纵案达成和解--消息

路透4月9日 - 据一位知情人士透露，面临试图操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)的指控，德国最大银行--德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)可能在本月与美国和英国当局达成和解。

这位消息人士称，罚金可能将超过15亿美元，与瑞银集团(UBS) UBSN.VX2012年支付的罚金相当。

该人士还称，谈判内容还包括可能让德意志银行的一个英国分支认罪。

此消息人士补充道，该行高管可能不会成为惩处对象，不过其中许多人已经离职。

与其他银行类似案件不同，纽约州金融局也参与了对德意志银行Libor操纵案的调查。

“我们继续与审查银行间利率问题的当局进行合作，”德意志银行发言人Michele Allison在声明中称，但拒绝进一步置评。

美国司法部发言人Peter Carr拒绝就任何可能的协议发表评论。

德意志银行去年已经与欧洲反垄断监管机构就Libor及欧元银行间拆放款利率(Euribor)操纵调查达成和解，同意支付7.25亿欧元罚金。

德意志银行是全球第二大外汇交易商，该行还在接受美国当局针对其他行为的调查，包括涉嫌操纵新兴市场汇率。

美国商品期货交易委员会(CFTC)也参与了调查，发言人Steven Adamske拒绝置评。

纽约州金融局发言人Ronald Klug亦拒绝置评。(完)

(编译 许娜/王兴亚；审校 张涛)

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