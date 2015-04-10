德意志银行本月或与英美当局就Libor操纵案达成和解--消息

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透4月9日 - 据一位知情人士透露，面临试图操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)的指控，德国最大银行--德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)可能在本月与美国和英国当局达成和解。
这位消息人士称，罚金可能将超过15亿美元，与瑞银集团(UBS) UBSN.VX2012年支付的罚金相当。
该人士还称，谈判内容还包括可能让德意志银行的一个英国分支认罪。
此消息人士补充道，该行高管可能不会成为惩处对象，不过其中许多人已经离职。
与其他银行类似案件不同，纽约州金融局也参与了对德意志银行Libor操纵案的调查。
“我们继续与审查银行间利率问题的当局进行合作，”德意志银行发言人Michele Allison在声明中称，但拒绝进一步置评。
美国司法部发言人Peter Carr拒绝就任何可能的协议发表评论。
德意志银行去年已经与欧洲反垄断监管机构就Libor及欧元银行间拆放款利率(Euribor)操纵调查达成和解，同意支付7.25亿欧元罚金。
德意志银行是全球第二大外汇交易商，该行还在接受美国当局针对其他行为的调查，包括涉嫌操纵新兴市场汇率。
美国商品期货交易委员会(CFTC)也参与了调查，发言人Steven Adamske拒绝置评。
纽约州金融局发言人Ronald Klug亦拒绝置评。(完)
(编译 许娜/王兴亚；审校 张涛)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)