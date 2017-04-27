德意志银行考虑将数千名员工迁离伦敦

路透法兰克福4月26日 - 德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)一名高层主管表示，继英国公投决议脱欧后，该行正在考虑是否有必要将数千名员工自伦敦迁往法兰克福。

“就前线员工而言，若需与欧盟客户打交道，则需驻守在欧盟、欧陆当中。这是否意谓着我必须将所有前线的员工移往德国？”该行监管事务总监Sylvie Matherat表示。

“我们谈到的是2,000名员工－这可不是个小数目，”她在Frankfurt Main Finance所主办的会议当中表示。

Matherat指出，为因应这类迁移行动，该行必须增强在法兰克福的资讯科技，同时对于未来交易涉及的数万亿欧元应如何清算或处理，也必须观察当地监管当局所抱持的立场。(完)