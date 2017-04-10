德银和摩根士丹利均看好欧洲能源类股 认为有低吸机会

路透伦敦4月7日 - 摩根士丹利和德意志银行均认为，欧洲油气类股.SXEP的估值比较有吸引力。

今年以来这类股票在该地区的表现排名倒数第二，因原油价格疲弱而备受打击，之后的反弹也未能延续。

油气类股目前跌幅为1.3%，而整体大盘却上涨5.2%。

能源类股去年跳涨23%，表现仅次于矿业类股，市场预计这样优异的表现能够延续，得益于全球再通胀交易(reflation trade)。特朗普当选美国总统促使此类交易加快步伐。

然而，特朗普未能让他的医保法案获得通过，令人质疑其是否有能力兑现减税和增加基础设施支出的承诺。他这些承诺曾是银行、矿业和能源类股节节攀升的原因之一。

不过现在，能源股近期表现不佳被摩根士丹利以及德意志银行看作是低吸机会。对于这类股票，摩根士丹利的看法为“表现超越大盘”，德银也于周五将看法上调至“策略超配(tactical overweight)”。

摩根士丹利的分析团队表示，能源类股估值依然接近30年低点，相对于市场、其它大宗商品和美国同类股票而言十分便宜，估值仅仅高于银行类股。

油价目前距3月低点已经反弹11%，涨幅为石油相关类股的两倍。

“能源类股只是从最近才开始追赶油价涨势--如果美元疲软导致油价进一步上涨，这类股票应该会受益，”德银分析师并补充说，预计能源股未来一个月会有出色表现。(完)