投资者寄望新掌门扭转德意志银行命运

路透法兰克福/伦敦6月8日 - 即将担任德意志银行(DBKGn.DE)执行长的克莱恩(John Cryan)，新官上任的“蜜月期”可能是历任执行长中最短的。

投资者相信，这位英国人比前任更有能力扭转德意志银行的命运。所以在联席执行长詹恩(Anshu Jain)和费辰(Juergen Fitschen)周末请辞之后，该股股价周一跳涨8%。

但7月底克莱恩就将面临考验，届时他必须给投资者拿出一份业务重整计划--2020策略。他在担任非执行董事的时候就深入参与制定该计划，但计划却始终未能赢得投资者的芳心。

股东已经受够了德意志银行的疲软回报，他们想让该行更加大刀阔斧地削减成本，希望克莱恩能运用金融危机后重组瑞士银行UBSN.VX的经验，使五年削减47亿欧元成本的计划加快步伐。

“在2020年策略中删减成本的详细内容仍需要沟通，但鉴于克莱恩在成本控制方面的名气，我们也希望他能提高这个目标，”欧洲基金管理公司Candriam资深股市分析师Tom Van Kempen表示，Candriam也持有德意志银行股份。

“理想的情况，我们希望德意志银行进一步改变关注投行业务的策略：结束更多表现不佳的业务、减少对投行业务的再投资、结束更多较小型的布局。”

在詹恩与费辰掌权的时代，德意志银行坚持一种昂贵的全球银行模式，目前则是努力追赶瑞银与巴克莱(BARC.L)等竞争对手，这些对手裁减获利不佳之业务线的速度快于德意志银行。

德意志银行的“2020年策略”包括缩减部分投行业务，以及出售邮政银行零售部门。这项策略目标在于在2020年达到有形股回报率至少10%的目标，之前为在2015年达到12%。

詹恩与费辰原本有意以更激烈的计划，将德意志银行零售业务整个砍掉，完全成为投资银行与财富管理者，但他们后来因为德国当局、监督机构和工会的反对，放弃了这项计划。

克莱恩下月在投资者面前露面时，料将维持现有计划并将重点放在执行上面，预计管理委员会将有进一步的变动。

一位排名前十的大股东表示，克莱恩的主要工作是执行现有战略，而不是去修改它。他希望以前支持詹恩的一些管理人员能够留下，比如德银投行部门联合主管之一法恩(Colin Fan)。

“我们刚刚对管理层进行了大调整，暂时已经足够了，”这位拒绝具名的投资者表示，“法恩这样的人应该留在委员会里。”

法恩对于要求置评的邮件没有给予回复。

瑞银和瑞士信贷有强大的财富管理部门，汇丰控股在亚洲也有庞大的业务，而德银与这些竞争对手不太一样，并不能放手削减投资银行业务，因为它在国内并无强大的零售或资产管理业务可以倚重。(完)

(编译 王颖/陈宗琦/郑茵 审校 王丽鑫/张荻/孙茉莉)

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