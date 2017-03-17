德意志银行提名监事会主席Achleitner继续任职五年

美国共和党医保法案将导致2300万人失去医疗保险--CBO
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。
路透法兰克福3月16日 - 德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)监事会主席Paul Achleitner被提名再任职五年，这一选择颇具争议。目前德银仍在艰难地进行新一轮战略调整。
关于Achleitner的任命已讨论数月之久，投资者对此也持不同看法。批评人士说，他在改变公司文化和策略方面做得太少，但支持者称他若离职将引发更多不确定性。
“Achleitner的提名若在年度股东大会上获得通过，他将被重新选举为监事会主席，”德意志银行周四在一则公告中说。
在Achleitner的任内，德银股价大跌，因受一系列法律问题和罚款的拖累。(完)
(编译 汪红英；审校 郑茵)
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。
韩国央行媒体官员称，货币政策委员会将指标利率维持在1.25%不变，未进行详细说明。韩国央行总裁李柱烈0220GMT将召开记者会。
路透纽约5月24日 - 知情消息人士说，Facebook已经签署协议，Vox Media、BuzzFeed、ATTN、Group Nine Media等这些千禧世代爱用的新闻及娱乐内容制作商，将为Facebook即将推出的视频服务来制作节目，内容有长格式和短格式，而且有广告插播。