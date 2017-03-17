德意志银行提名监事会主席Achleitner继续任职五年

路透法兰克福3月16日 - 德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)监事会主席Paul Achleitner被提名再任职五年，这一选择颇具争议。目前德银仍在艰难地进行新一轮战略调整。

关于Achleitner的任命已讨论数月之久，投资者对此也持不同看法。批评人士说，他在改变公司文化和策略方面做得太少，但支持者称他若离职将引发更多不确定性。

“Achleitner的提名若在年度股东大会上获得通过，他将被重新选举为监事会主席，”德意志银行周四在一则公告中说。

在Achleitner的任内，德银股价大跌，因受一系列法律问题和罚款的拖累。(完)