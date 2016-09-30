焦点：德意志银行承认有“观感问题” 在美挂牌股价挫至纪录低点

路透柏林9月29日 - 德国最大银行德意志银行(DBKGn.DE)周四承认该行在投资者心中出现形象问题。随着外界对该行稳定性的疑虑加深，德银在美挂牌股价挫至纪录低点。

彭博报导称，有数家与德银进行清算衍生品交易的对冲基金已将部分多余现金提走并且调整头寸，显示交易对手对于和德银往来感到忧心。

德银对冲基金业务主席Barry Bausano对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)说，该行服务对冲基金的主要经纪部门“仍然很赚钱”，但他说，“我们的确遭遇观感的问题。”

德意志银行发表声明稿称，交易客户对该行仍相当支持。

“我们相信，他们中的绝大多数都充分了解我们稳定的财务状况、当前的宏观经济环境、美国的诉讼流程以及我们通过自身策略所取得的进展，”该行表示。

德银危机的直接导火索是美国司法部对其高达140亿美元的罚款，因其抵押支持债券(MBS)的销售存在不当行为。不过德银对此持有异议。

德资银行的获利受到欧洲央行印钞政策的挤压，他们希望通过将成本转嫁给企业客户并提高对零售存款人的收费来提高营收。

德银在美国上市的股票(DB.N)周四一度下挫逾9%，最终收跌6.67%。该股本周在欧洲市场曾触及纪录低位。

**政治问题**

德国政府已经否认打算像该国和其他西方国家在全球金融危机期间那样，再次祭出以纳税人资金支持的救助方案。

本周稍早，一家报纸报导称德国政府已经初步计划救助德银。

政客们不愿支持许多德国民众不喜欢的集团，该行发展海外投资银行业务，相关违规被罚数以十亿欧元计的罚款。

保守阵营国会预算发言人Eckhardt Rehberg暗示，他会对任何的支持持反对意见。

但DoubleLine Capital执行长Jeffrey Gundlach称，那些押注政府不会出手相救的投资者，可能会蒙受巨额亏损。

德国总理默克尔的支持率已经因开放移民政策而下滑，如果德意志银行向政府求援，曾带领德国成功地度过金融危机的默克尔的立场也将受到质疑。

**雷曼悲剧不会重演**

德意志银行曾是德国在华尔街的旗舰，该行的问题让德国当局尴尬不堪。德国曾斥责许多欧元区国家对经济管理不善，还曾推动爱尔兰、希腊等国家独自应对他们的银行业问题。

奥地利财长谢林也寻求淡化对于德意志银行的担忧，称这种情况跟雷曼兄弟不可同日而语。雷曼兄弟是美国的一家投资银行，于2008年破产，当时在全球引发轩然大波。

“我们在欧洲层面有所有稳定金融市场的措施，”他对路透称。(完)