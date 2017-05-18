德国商业银行将关闭实物贵金属业务--消息人士

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易

路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。