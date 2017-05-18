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国际财经 | 2017年 5月 18日 星期四 18:34 BJT

德国商业银行将关闭实物贵金属业务--消息人士

路透伦敦5月18日 - 据直接知情的消息人士周四称，德国商业银行(CBKG.DE)将在未来一年内关闭其实物贵金属业务。

消息人士说，将关闭的业务包括实物贵金属交易，以及包括炼厂服务、贵金属储存和运输等相关活动。该业务主要在卢森堡。

德国商业银行未就此置评。(完)

(编译 汪红英；审校 孙茉莉)
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