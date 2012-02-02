德银第四季税前亏损3.51亿欧元

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
* 第四季税前亏损3.51亿欧元.路透调查的平均预估为获利10.5亿
* 股价在法兰克福市场盘初下跌
路透法兰克福2月2日电---德意志银行(DBKGn.DE)周四公布第四季录得税前亏损,投行部门在主权债危机的打击下低迷不振,投资业绩糟糕且遭遇诉讼费用,均是录亏的原因.这是现任执行长Josef Ackermann任期内的最後一次财报.
第四季德意志银行税前亏损3.51亿欧元(4.63亿美元),上年同期则为盈利7.07亿欧元.之前路透进行的调查中,银行和券商给出的预估为获利10.5亿欧元.
德银资产与财富管理和零售银行部门税前获利为3.92亿欧元,不敌投行业务企业银行与证券部门的税前亏损4.22亿欧元.
德银传统意义上最强的获利来源业务--债券产品部门营收当季下挫38%.
企业投资业务减记达到7.22亿欧元,其中包括对药企Actavis,Cosmopolitan赌场以及财富管理公司BHF银行的持股.(完)
--编译 王洋/艾茂林;审校 田建华
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