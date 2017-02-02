德意志银行第四季净亏损19亿欧元 受诉讼费拖累

独家：伦敦金指标大幅偏离现货价格 受银行退出定价平台影响
路透伦敦5月24日 - 根据路透对交易数据进行的分析，在一些银行退出黄金竞价平台之后，伦敦指标金价出现了大幅、无法预测的波动。黄金市场一年规模5万亿美元，市场所依赖的指标金价是由竞价平台制定。
路透法兰克福2月2日 - 德意志银行(DBKGn.DE)公布第四季净亏损19亿欧元(20.5亿美元)，因其过去失当行为所产生的诉讼费超过了其从债券交易反弹中获得的收入。
分析师此前曾预计该行第四季净亏损仅为11.6亿欧元。德意志银行的业绩逊于分析师的预期。
德意志银行将第四季的诉讼准备金从59亿欧元提高到了76亿欧元，因其不得不为多项和解协议留出更多资金，比如该行此前与美国司法部就销售有毒抵押证券一事达成了72亿美元的和解协议。
该行收入大户--债券交易部门第四季营收增长11%；第四季大宗商品、利率产品以及外汇方面(FICC)的交易量全线飙升，因投资者针对特朗普意外胜选作出应对，德意志银行因而受益。(完)
(编译 王琛；审校 于春红)
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路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。