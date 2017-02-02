德意志银行第四季净亏损19亿欧元 受诉讼费拖累

路透法兰克福2月2日 - 德意志银行(DBKGn.DE)公布第四季净亏损19亿欧元(20.5亿美元)，因其过去失当行为所产生的诉讼费超过了其从债券交易反弹中获得的收入。

分析师此前曾预计该行第四季净亏损仅为11.6亿欧元。德意志银行的业绩逊于分析师的预期。

德意志银行将第四季的诉讼准备金从59亿欧元提高到了76亿欧元，因其不得不为多项和解协议留出更多资金，比如该行此前与美国司法部就销售有毒抵押证券一事达成了72亿美元的和解协议。

该行收入大户--债券交易部门第四季营收增长11%；第四季大宗商品、利率产品以及外汇方面(FICC)的交易量全线飙升，因投资者针对特朗普意外胜选作出应对，德意志银行因而受益。(完)