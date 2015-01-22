ECB量化宽松政策可能损及银行业利润--德意志银行联席CEO

路透1月22日 - 德意志银行联席执行长(CEO)Anshu Jain说道，预期欧洲央行(ECB)将在周四推出的购债刺激计划，将给欧洲银行业带来深远影响，可能会破坏利润率。

投资者预期欧央行将在周四推出量化宽松政策，藉此将买入主权债以试图对抗通缩。

“量化宽松政策的推出对整个欧洲来说都意义重大，特别是对在欧洲运营的银行业。”Anshu Jain周三在达沃斯召开的全球经济论坛座谈会上如是说道。

“量化宽松政策(QE)会稳定欧洲，创造一个良好的贷款损失拨备环境，减少破产，且带来一个稳定的局面，这些应会利好银行业。”

“同样的这也意味着非常低的利率，并破坏净息差，这将是个巨大挑战。因此我们最赚钱的部分业务--吸收存款和特许经营业务都将会受到影响，”Jain说道。

他称，市场预期欧央行将宣布的QE规模大概在7,500亿欧元；若是5,000亿欧元则市场多少会感到失望，1兆(万亿)欧元的规模肯定是被视为利多。

他称，在QE新时代，银行业需要调整业务模式。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 龚芳)

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