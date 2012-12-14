德意志银行称重整计划的额外支出将冲击第四季获利

国际油价下跌近1% 因担忧美国产量不断上升
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透法兰克福12月13日 - 德意志银行(DBKGn.DE)周四称,该行彻底的重整计划将大幅冲击第四季获利,因其已着手清理资产负债表,但表示投资人无需担忧.
"这不是获利警讯,而是预测...让你知道重整的影响,"财务长Stefan Krause在该行公布第四季财报展望声明稿后的电话会议上对分析师表示.
尽管经济环境艰困,但该行表示10月和11月在所有核心业务上均实现了稳健的营业表现.
不过,德意志银行也表示,额外的支出可能冲击获利.该行近期已告知投资人,预期9月公布的集团重整计划将对第四季获利造成2.8亿欧元的冲击.
德意志银行当时表示,重整将造成总计40亿欧元支出,但也将为每年节省成本45亿欧元.作为重整计划的部分内容,该行将把1,250亿欧元的风险资产分离到一个单独部门,以改善其资本基础.
但该行周四称,重整加上某些资产的价值重新调整,以及重整荷兰一项交易银行业务相关的支出,料将对今年获利带来额外的负担.
"我们目前预计,这些特殊项目将对2012年第四季获利带来重大的负面影响,未就具体金额提供更多细节.
德意志银行未对今年获利给出明确预估,但分析师平均预估第四季将从上年同期的亏损扭转为税前获利为8.45亿欧元.据汤森路透I/B/E/S,对全年获利的平均预估为48亿欧元,低于2011年的54亿欧元.(完)
(编译 戴素萍; 审校 隋芬)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
STOXX 600指数收跌0.8%，创三周来的最低收盘水准，抹去了本周稍早的涨幅，两周连涨走势也暂歇。