德银将把两家墨西哥子公司售予当地的InvestaBank--消息

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透墨西哥城10月26日 - 熟悉情况的消息人士周三表示，德意志银行(DBKGn.DE)已经同意将位于墨西哥的两家子公司售予当地竞争对手InvestaBank。德银目前正在着手退出非核心业务。
该消息人士未透露交易价值，但称InvestaBank需要筹集近25亿披索（1.3332亿美元），为收购德银旗下的Deutsche Bank Mexico和Deutsche Securities提供融资。（完）
(编译 高琦 审校 张荻)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。