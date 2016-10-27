德银将把两家墨西哥子公司售予当地的InvestaBank--消息

路透墨西哥城10月26日 - 熟悉情况的消息人士周三表示，德意志银行(DBKGn.DE)已经同意将位于墨西哥的两家子公司售予当地竞争对手InvestaBank。德银目前正在着手退出非核心业务。

该消息人士未透露交易价值，但称InvestaBank需要筹集近25亿披索（1.3332亿美元），为收购德银旗下的Deutsche Bank Mexico和Deutsche Securities提供融资。（完）