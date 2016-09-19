焦点：德意志银行将对美国当局要求的140亿美元和解金进行反击

图为位于德国法兰克福的德意志银行总部。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

路透法兰克福9月16日 - 德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)表示，将反对美国司法部提出的一项和解金要求。美国司法部要求该行支付140亿美元，以了结有关该行不当出售抵押贷款支持证券(MBS)的索赔。这项和解金要求令外界对德意志银行的未来产生疑问。

这一索赔可能会引发持续数月的谈判，金额也远远高于德意志银行的预期。该行原本估计美国司法部要求的和解金最多也不过是30亿欧元(34亿美元)。

德意志银行股价周五在法兰克福市场收盘大跌8.5%至每股11.99欧元，分析师称，该行可能需要向投资者筹集新的资金或者出售资产，以提高资本充足率。

对冲德意志银行债务违约风险的成本上升8%左右。

该行表示，认为美国司法部的要求只是个开始。该行的员工总数约为10万人。

“德意志银行不打算以接近上述数字的金额来和解这些可能的民事索赔，”该行在声明中说。

“协商才刚开始。本行预期协商将会带来类似其他银行之前和解的结果，那些同业的和解金额明显较低。”

分析师表示，即使和解金大幅降低，仍可能对德意志银行的财务造成重担。

“如果最终的和解金是50亿欧元或以上，德意志银行将再也无可避免进行增资，”LBBW银行分析师Ingo Frommen表示。

德国财政部周五表示，政府预期协商将会有“公平的结果”，但协商是德意志银行和美国当局的事。

德意志银行的十大投资者之一表示，他预期该行得为MBS诉讼案付出40-55亿欧元。“但由于有选战，金额最后可能会更高，或许是60亿或70亿。”

140亿美元的罚金，或者甚至是减半后的金额，都将是近几年来银行支付给美国当局最大的金额之一。

根据熟识德意志银行的人士，截至6月底其整体法律拨备金额为55亿欧元，其中25-30亿是为MBS案所准备的。(完)