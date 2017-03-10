焦点：德意志银行三大股东料将支持增资 尽管前途未卜

路透法兰克福3月9日 - 熟知此事的人士表示，德意志银行(DBKGn.DE)的三大股东可能支持该行最新的增资行动，尽管小股东们对该整顿计划有所质疑。这三大股东合计股权近20%。

德意志银行执行长克莱恩(John Cryan)或许能够仰赖美国基金管理公司贝莱德(Blackrock)、卡塔尔投资者以及中国的海航集团。这三大股东均不愿置评。

克莱恩本周设法说服股东投资80亿欧元(85亿美元)来支持再次重组，此举可能让德银过去七年的筹资金额要大过于其260亿欧元的市值。

对投资人来说，德银寻求增资的预兆由来已久，但这让他们陷于尴尬的境地。如果他们不行使认购权买进更多股票，他们的持股便会缩减，进而侵蚀其影响力。

不过时间点拉回10月，当时熟悉卡塔尔政策的消息人士向路透表示，卡塔尔前总理阿勒萨尼(Sheikh Hamad bin Jassim al-Thani)所控制的数档基金仍愿意进一步购入股票；阿勒萨尼的基金共持有近10%的德意志银行股票，为该行最大股东。

自那时以来其立场未有改变，一名阿勒萨尼办公室的官员证实，这位前总理曾于最近几周和德意志银行会面，但拒绝加以评论。

在此同时，熟知中国海航集团想法的消息人士称，持有德意志银行3%股权的海航集团也打算参与。海航集团持续收购，从传统的空运及物流业扩张至海外金融服务业。

与德意志银行有密切关系，且持股近6%的贝莱德(Blackrock)也可能买进股权，这有部分是鉴于德意志银行在股市的权重，该公司旗下许多基金都得买进。

**给我钱？**

然而，德银财务长兼副执行长Marcus Schenck未来几天与小投资者会面时，势必要遭遇冷脸。

“这仅仅是‘给我钱’的情况吗？”一名要求匿名的投资者问道。“这不是新的计划。就是个后备的应急计划。”

德银希望加强其全球投资银行业务，并提振德国零售业务。德银宣称此为策略变动，但许多投资者称这与以前一样。

“增资为他们争取了时间，”穆迪的Peter Nerby说道。“如果你逐条查看他们的计划，你会发现主要事项是资本和去风险。最难做的一件事就是靠转变来实现盈利。”（完）