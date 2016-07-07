独家：德意志银行研议出脱至少10亿美元航运贷款--消息

路透伦敦/法兰克福7月6日 - 知情人士对路透称，德意志银行(DBKGn.DE)研议出售至少10亿美元航运贷款以减轻在航运业的曝险。目前欧洲央行正更加严格地审查为航运业提供贷款的机构。

虽然油轮贸易已经回温，但集装箱和乾散货运业受到船只供应过多、全球经济迟滞以及消费需求疲弱的影响，面临最惨重的下滑。

熟知内情的金融界消息人士称，德意志银行初步寻求出脱至少10亿美元贷款部位。

“他们考虑为投资组合瘦身，其中包括有毒债务。出脱一些部位的做法合乎做生意的道理，”一位财经消息人士说。“他们并不是想退出航运相关业务。”

德意志银行在航运业的曝险部位总计约50-60亿美元。该行拒绝置评。(完)