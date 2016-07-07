独家：德意志银行研议出脱至少10亿美元航运贷款--消息

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦/法兰克福7月6日 - 知情人士对路透称，德意志银行(DBKGn.DE)研议出售至少10亿美元航运贷款以减轻在航运业的曝险。目前欧洲央行正更加严格地审查为航运业提供贷款的机构。
虽然油轮贸易已经回温，但集装箱和乾散货运业受到船只供应过多、全球经济迟滞以及消费需求疲弱的影响，面临最惨重的下滑。
熟知内情的金融界消息人士称，德意志银行初步寻求出脱至少10亿美元贷款部位。
“他们考虑为投资组合瘦身，其中包括有毒债务。出脱一些部位的做法合乎做生意的道理，”一位财经消息人士说。“他们并不是想退出航运相关业务。”
德意志银行在航运业的曝险部位总计约50-60亿美元。该行拒绝置评。(完)
(编译 李婷仪 审校 许娜)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。