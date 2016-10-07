德意志银行考虑分拆资产管理事业--金融时报

路透法兰克福10月7日 - 金融时报周五援引知情人士的说法报导，德意志银行(DBKGn.DE)正在研究分拆资产管理业务，这是其支撑资本的几个选项之一。

报导称，这家德国最大银行业者尚未最终决定，是否让该事业的少数股权挂牌上市，而2017年上半年之前采取这类举措的可能性也不高。

德意志银行拒绝就此报导置评。

德意志银行长期以来都不愿意出售该事业，但若进行首次公开发行(IPO)，则意味着部分、或全盘出售该事业。

德意志银行联席执行长克莱恩(John Cryan)上月向员工表示，他并不打算出售资产管理业务，并称该业务仍为德意志银行营业模式的重要一环，未来亦是如此。(完)