德意志银行监事会会议将讨论增资计划--消息

路透法兰克福3月4日 - 两位知情消息人士周六称，德国最大银行--德意志银行(DBKGn.DE)监事会周日将开会，讨论约80亿欧元(85亿美元)的潜在增资计划。

德意志银行周五表示，其准备增资，并正在研究几个战略性举措，其中包括首次公开发行(IPO)旗下资产管理业务的少数股权，以及保留旗下的德国邮政银行，将其整合进其他德国零售业务中。

消息人士称，周日的会议料在中午时分开始。德意志银行未就本次会议置评。

在经过数年重组后，增资将使得德意志银行能够强化其资产负债表，并可腾出资金用于战略性投资。一位投资者周六表示欢迎这样的举措。

“宣布的这些举措对资本市场而言是一个重要讯号，表明数年来致力于解决过去的遗留问题后，该银行目前更加着眼于未来及客户，”Union Investment基金经理Ingo Speich称。

“这样的举措将受到欢迎，但投资者还需了解更多细节。”

德意志银行2016年第四季净亏19亿欧元，该公司过往不当行为所造成的法律费用抵销了债券交易营收回升。

“与同业相比，德意志银行资本实力不佳。法律争端花费了大量资金并损及信誉，”Speich补充称。(完)