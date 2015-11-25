德意志银行瑞士分行支付3100万美元 以免被美国司法部起诉

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透11月24日 - 美国司法部周二称，德意志银行(DBKGn.DE)瑞士分行将向前者支付逾3,100万美元，以免因帮助美国民众逃税而被司法部起诉。
美国司法部称，德意志银行瑞士分行明知某些行为可帮助美国纳税人向美国国税局隐瞒资产和收入，仍提供并允许了这些行为。
德意志银行在声明中称，“德意志银行全面配合司法部，并根据瑞士银行计划就瑞士分行涉税遗留问题达成协议。”
根据美国司法部在2103年推出的一个自愿计划，德意志银行与前者达成和解。该计划允许瑞士银行业者通过披露帮助美国账户持有人隐瞒资产的跨境行为，换取免于被刑事起诉。
根据该计划，银行业者必须提供受到调查的美国纳税人账户的详细信息。受到刑事调查的银行则被排除在该计划之外。(完)
(翻译 张荻；审校 龚芳)
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