焦点：德意志银行12.2亿美元出售英国保险业务 积极展开自救

路透法兰克福9月28日 - 德意志银行(DBKGn.DE)已经将其英国保险业务Abbey Life出售给英国Phoenix Group Holdings (PHNX.L)。德银寻求剥离非核心资产并削减资产负债表规模，努力安抚焦虑的投资者并满足监管机构的要求。

Phoenix是英国最大的封闭式寿险基金所有者。两家公司表示，Phoenix将支付9.35亿英镑(12.2亿美元)购得该部门。Abbey Life管理的资产价值100亿英镑，有73.6万个保险客户。

尽管周三宣布的这项交易将致使德意志银行第一季主要因减记而录得大约8亿欧元(8.95亿美元)的税前亏损，但将使得德银的资产比率上升10个基点。

此次出售交易对德意志银行来说是难得的好消息，该银行股价在0846GMT时上涨2.7%，脱离周二触及的纪录低点。

德意志银行执行长克莱恩(John Cryan)周二向德国画报表示，“我从未向总理提出援助要求，也从未做出类似暗示”，驳斥有关该行在美国140亿美元和解案中请求德国政府帮助的报道。

监管方面的调整以及超低利率，加剧了银行业者应对遗留账目的压力，导致很多银行考虑将其出售。

欧元区在英国公投退欧后下调利率，对于那些管理封闭式寿险商的公司来讲，投资回报遭到挤压。

德意志银行是德国最大的银行，目前正在进行深度调整，试图大幅削减资产负债表，以满足更加严格的资本充足率要求。

消息人士向路透表示，德意志银行自去年以来一直在出售Abbey Life。该银行在2007年以9.77亿英镑购得Abbey Life。

Phoenix称，将通过供股筹集7.35亿英镑，并动用从新的银行贷款获得的2.5亿英镑来为收购融资。

Phoenix Group的执行长Clive Bannister在8月向路透表示，在充满挑战且低利率的环境中，该公司正寻求收购来帮助扩大规模。

Phoenix尤其有兴趣购买能盈利的英国业务，因为这样的收购将能通过更加有效地管理大量保单而实现成本节约。

法国安盛保险(Axa) (AXAF.PA)稍早将其英国投资和退休金业务作价3.75亿英镑出售给Phoenix，从而完成退出成熟的人寿保险市场，转向增长更快的新兴经济体。

英国金融市场行为监管局(FCA)在3月对Abbey Life对待长期人寿保险客户的做法进行调查。调查可能导致该公司向保单持有人支付补偿，或对这家英国保险商处以罚款。

汇丰控股(HSBA.L)和摩根士丹利(MS.N)担任Phoenix收购交易顾问。(完)