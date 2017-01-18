德意志银行以72亿美元就出售有毒证券案与美国司法部和解

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约1月17日 - 美国司法部周二宣布，德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)已经签署协议，将以72亿美元与美国司法部达成和解，了结该行2008年金融危机之前销售有毒抵押证券一事。
司法部在公告中称，上述协议是针对单一机构在住房抵押贷款证券方面误导投资者问题达成的最大一桩和解案。
“德意志银行不仅仅是误导投资者，还是促成一场国际性金融危机的直接罪魁祸首之一，”美国司法部长Loretta Lynch在公告中表示。
德意志银行执行长克莱恩(John Cryan)称，该行在2005-2007年期间的行为欠规范，令人“无法接受”。
他表示，该行已退出许多此类证券业务并且改善作业标准。
德意志银行在纽约挂牌的美国存托凭证(ADR)下跌3.2%至18.56美元。
根据和解协议，德意志银行将支付31亿美元的民事罚金，并且拿出41亿美元作为对那些因该行作业模式而受到伤害的房主、借款人及社区的补偿。
德意志银行也同意一项事实陈述的内容，其中描述了该行在2006和2007年发行数以十亿美元计抵押贷款支持证券时，对消费者如何进行错误且误导性的说明。(完)
(编译 孙国玉/李婷仪 审校 郑茵/徐文焰)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。