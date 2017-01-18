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国际财经 | 2017年 1月 18日 星期三 09:02 BJT

德意志银行以72亿美元就出售有毒证券案与美国司法部和解

路透纽约1月17日 - 美国司法部周二宣布，德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)已经签署协议，将以72亿美元与美国司法部达成和解，了结该行2008年金融危机之前销售有毒抵押证券一事。

司法部在公告中称，上述协议是针对单一机构在住房抵押贷款证券方面误导投资者问题达成的最大一桩和解案。

“德意志银行不仅仅是误导投资者，还是促成一场国际性金融危机的直接罪魁祸首之一，”美国司法部长Loretta Lynch在公告中表示。

德意志银行执行长克莱恩(John Cryan)称，该行在2005-2007年期间的行为欠规范，令人“无法接受”。

他表示，该行已退出许多此类证券业务并且改善作业标准。

德意志银行在纽约挂牌的美国存托凭证(ADR)下跌3.2%至18.56美元。

根据和解协议，德意志银行将支付31亿美元的民事罚金，并且拿出41亿美元作为对那些因该行作业模式而受到伤害的房主、借款人及社区的补偿。

德意志银行也同意一项事实陈述的内容，其中描述了该行在2006和2007年发行数以十亿美元计抵押贷款支持证券时，对消费者如何进行错误且误导性的说明。(完)

(编译 孙国玉/李婷仪 审校 郑茵/徐文焰)

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