德意志银行称美国司法部要求其支付140亿美元了结MBS调查

路透法兰克福9月16日 - 德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)周五称，美国司法部要求该行支付140亿美元，以了结一件有关其出售抵押贷款支持证券(MBS)的调查。

这个和解金规模远超过德银和投资人的预期。和解协商可能持续几个月的时间。

虽然还不清楚最后德银将支付多少金额和解，但如果真的高达140亿美元，将对该行脆弱的财务状况造成沉重压力，且可能进一步打击投资人对德银的信心。

“德意志银行并不希望以接近这么高的金额解决这些可能的民事求偿。协商刚刚开始。本行预期最后的和解金额将类似其他银行之前达成和解协议时远低于此的水准，”德银周五在一份声明稿中称。

美国司法部不予置评。

华尔街日报稍早报导了司法部的和解要求。(完)