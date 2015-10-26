德意志交易所可能与中国签订合作协议--德政府官员

这位官员表示，在默克尔访华期间，双方可能也会签订其它合作协议，不过规模不会有习近平访英时达成的400亿英镑(613.4亿美元)商业协议那么大。

“肯定跟我们不是这样的金额，”该官员称，并表示德国希望仍能够是中国在欧洲最重要的经济伙伴。(完)