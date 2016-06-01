德意志银行执行长称高获利如今已成为新警讯

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透法兰克福5月31日 - 德意志银行(DBKGn.DE)执行长克莱恩(John Cryan)周二表示，该公司正在检视旗下高获利的业务，以避免行为不当的问题；德意志银行因为行为不当问题爆出连串丑闻，从而导致公司2015年录得创纪录的亏损。
克莱恩在周二一场投资人电话会议上表示，“我们正将重点放在那些运用监管资本产生合理优质获利的新产品上...我们试图将风险加权资产报酬率目标设定在12-20%。”
“为什么把上限设在20%？20%是一个警示讯号，因为如果一个业务赚了太多钱，就必须检视这是不是正当业务。”
前任德意志银行执行长Josef Ackermann在任期内所设定的报酬率目标为超过25%，Ackermann任内投行产业蓬勃发展，监管并没有那么严格。
德意志银行正在进行深度重整，公司先前为了结束一连串的法律诉讼而付出数以10亿美元计的罚金，使其元气大伤。去年该公司股价下跌40%。
克莱恩表示，在他2015年7月上任，并大举裁员过后，德意志银行在改变员工行为上有了重大进展。
他称，“我们已经完全修改奖励制度，因此做不合规的事情将无法再获得奖励。”
克莱恩指出，今年底前这家德国最大银行业者重整进度将完成三分之二，他并提到，公司希望能够在夏季前后就三至四件重大法律诉讼达成和解。
他称，“我们已经完全改变了我们的诉讼策略。我们已经采取全面透明化，完全配合执法机关及监管机构。”(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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